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Челси определился с будущим Жиру

16:39 113 Читати українською
Челси определился с будущим Жиру
Оливье Жиру / Фото ФК Челси

Нападающий Челси Оливье Жиру продолжит бороться за место в стартовом составе "синих".

В лагере Челси решили не отпускать Оливье Жиру во время зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Интер снова вмешался в борьбу за Жиру

По информации издания, лондонцев на такой шаг сподвиг срыв переговоров с Наполи о трансфере Дриса Мертенса. На 33-летнего француза претендовали Интер, Тоттенхэм и Лацио.

В текущем сезоне АПЛ Жиру провел 5 матчей. После 24-х туров чемпионата Англии Челси расположился на 4-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Англия Трансферы Оливье Жиру Оливье Жиру Челси Челси Трансферы Челси Дрис Мертенс Дрис Мертенс
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