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Челсі виграв боротьбу за Бареллу, також команду поповнить Паредес, – Sky Sports

14:18 604 Читать на русском
Челсі виграв боротьбу за Бареллу, також команду поповнить Паредес, – Sky Sports
Ніколо Барелла / соцмережі

Півзахисник Кальярі Ніколо Барелла невдовзі стане футболістом Челсі разом з Леандро Паредесом.

Лондонський Челсі майже узгодив перехід італійського півзахисника Ніколо Барелли, повідомляє Sky Sports.

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"Сині" запропонують Кальярі суму в 50 млн фунтів, від якої сардинцям буде дуже важко відмовитись. Англійці виграли боротьбу у італійських грандів. Зокрема, хавбека хотів у себе бачити колишній клуб Саррі Наполі.

Окрім цього повідомляється, що Челсі підпише півзахисника Зеніта Леандро Паредеса, який до від'їзду в Росію виступав за Рому.

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