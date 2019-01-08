Челсі виграв боротьбу за Бареллу, також команду поповнить Паредес, – Sky Sports

Півзахисник Кальярі Ніколо Барелла невдовзі стане футболістом Челсі разом з Леандро Паредесом.

Лондонський Челсі майже узгодив перехід італійського півзахисника Ніколо Барелли, повідомляє Sky Sports.

Челсі готовий відпустити Морату, але хоче підписати Бензема

"Сині" запропонують Кальярі суму в 50 млн фунтів, від якої сардинцям буде дуже важко відмовитись. Англійці виграли боротьбу у італійських грандів. Зокрема, хавбека хотів у себе бачити колишній клуб Саррі Наполі.

Окрім цього повідомляється, що Челсі підпише півзахисника Зеніта Леандро Паредеса, який до від'їзду в Росію виступав за Рому.

Погана матуся: Веронік Рабйо не боїться воювати з ПСЖ та нахабно шантажує Барселону