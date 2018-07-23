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Челси отказался продать Виллиана Барселоне за 55 млн фунтов

22:28 30 Читати українською
Челси отказался продать Виллиана Барселоне за 55 млн фунтов
Виллиан / Фото AFP

Барселона не теряет надежды подписать полузащитника Челси Виллиана.

Барселона сделала очередное предложение Челси по трансферу Виллиана в размере 55 млн фунтов, но лондонцы ответили отказом, сообщает Sky Sports.

По информации издания, "синих" не устраивает предложенная сумма, они оценивают своего полузащитника дороже.

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Ранее каталонцы предлагали за Виллиана 53 млн фунтов, но ответ Челси также был отрицательным.

Напомним, контракт 29-летнего футболиста с Челси действителен до лета 2020 года.

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