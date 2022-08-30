До кінця сезону 21-річний англієць виступатиме у оренді за Байєр, інформує офіційний сайт "фармацевтів". Новачок отримав футболку з номером 17.

Реал на правах оренди підписав вихованця Барселони

Хадсон-Одой вважався одним з найяскравіших випускників академії Челсі і навіть привертав увагу Баварії. Лондонці втримали вихованця, підписавши контракт до 2024 року. Втім, вінгер не міг похизуватися стабільним місцем у основі команди Тухеля. За минулий сезон у всіх турнірах він награв 28 матчів (часто виходи на заміну), оформивши 3 голи та 6 асистів.

Нагадаємо, Байєр розпочав новий сезон ганебним вильотом з Кубка Німеччини і однією перемогою в 4 турах Бундесліги. "Фармацевти" також будуть грати в групі ЛЧ, де зійдуться з Атлетіко, Брюгге та Порту.

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