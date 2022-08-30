До конца сезона 21-летний англичанин будет выступать в аренде за Байер, сообщает официальный сайт "фармацевтов". Новичок получил футболку с номером 17.

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Хадсон-Одой считался одним из самых ярких выпускников академии Челси и даже привлекал внимание Баварии. Лондонцы удержали воспитанника, подписав контракт до 2024 года. Впрочем, вингер не мог похвастаться стабильным местом в основе команды Тухеля. За прошлый сезон во всех турнирах он наиграл 28 матчей (часто выходы на замену), оформив 3 гола и 6 ассистов.

Напомним, Байер начал новый сезон позорным вылетом из Кубка Германии и одной победой в 4 турах Бундеслиги. "Фармацевты" также будут играть в группе ЛЧ, где сойдутся с Атлетико, Брюгге и Порту.

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