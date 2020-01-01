toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Челсі в січні попрощається із двома форвардами і придбає бомбардира Ліона, – ЗМІ

09:00 1375 Читать на русском
Челсі в січні попрощається із двома форвардами і придбає бомбардира Ліона, – ЗМІ
Мусса Дембеле / RMC

Лондонський клуб має намір серйозно оновити свою лінію атаки під час зимового трансферного вікна.

"Аристократи" готові порощатися з нападниками Олів'є Жиру та Міши Батшуаї, які не відповідають вимогам Френка Лемпарда. Натомість керівництво клубу націлилось на форварда французького Ліона Муссу Дембеле, інформує Sky Sports.

Абрахам відмовляється продовжувати контракт з Челсі через свої захмарні фінансові апетити

Лемпард бачить схожість між Дембеле та легендою Челсі Дідьє Дрогба. Наставник лондонців спостерігає за гравцем з моменту його виступів у Фулхемі і має чітке розуміння, як вписати його в ігрову модель команди.

Зазначимо, що в поточному сезоні Дембеле забив 10 голів у 18 матчах Ліги 1. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Дембеле становить 40 млн євро.

Новий тренер у Ярмоленка, Ліверпуль крокує до титулу, VAR вбиває дух футболу – топ-моменти різдвяного божевілля АПЛ

blog_ava
Атлетіко замість Кавані готовий підписати форварда з чемпіонату Китаю
06:30
757
Теги
Трансфери Англія Ліон Ліон Міши Батшуаї Міши Батшуаї Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії Олів'є Жиру Олів'є Жиру Мусса Дембеле Мусса Дембеле Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ
    Світ — 11:48213 Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ
10
год
:
1
хв
Арсенал
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук