Челсі в січні попрощається із двома форвардами і придбає бомбардира Ліона, – ЗМІ

Лондонський клуб має намір серйозно оновити свою лінію атаки під час зимового трансферного вікна.

"Аристократи" готові порощатися з нападниками Олів'є Жиру та Міши Батшуаї, які не відповідають вимогам Френка Лемпарда. Натомість керівництво клубу націлилось на форварда французького Ліона Муссу Дембеле, інформує Sky Sports.

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Лемпард бачить схожість між Дембеле та легендою Челсі Дідьє Дрогба. Наставник лондонців спостерігає за гравцем з моменту його виступів у Фулхемі і має чітке розуміння, як вписати його в ігрову модель команди.

Зазначимо, що в поточному сезоні Дембеле забив 10 голів у 18 матчах Ліги 1. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Дембеле становить 40 млн євро.

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