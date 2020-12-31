Абрахам відмовляється продовжувати контракт з Челсі через свої захмарні фінансові апетити

Форвард Челсі Таммі Абрахам шантажує лондонський клуб.

Челсі хоче продовжити угоду зі своїм молодим талантом Таммі Абрахамом, але сторони не можуть дійти згоди, повідомляє Goal.

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22-річний англієць вимагає у керівництва клубу зарплатню у розмірі 200 тисяч євро на тиждень, що є неприпустимою умовою для босів лондонського клубу. Чинний контракт Таммі з "синіми" розрахований до літа 2022 року.

В поточному сезоні АПЛ Абрахам провів 19 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та трьома асистами.

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