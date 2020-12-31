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Абрахам відмовляється продовжувати контракт з Челсі через свої захмарні фінансові апетити

00:55 442 Читать на русском
Абрахам відмовляється продовжувати контракт з Челсі через свої захмарні фінансові апетити
Таммі Абрахам / Фото ФК Челсі

Форвард Челсі Таммі Абрахам шантажує лондонський клуб.

Челсі хоче продовжити угоду зі своїм молодим талантом Таммі Абрахамом, але сторони не можуть дійти згоди, повідомляє Goal.

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22-річний англієць вимагає у керівництва клубу зарплатню у розмірі 200 тисяч євро на тиждень, що є неприпустимою умовою для босів лондонського клубу. Чинний контракт Таммі з "синіми" розрахований до літа 2022 року.

В поточному сезоні АПЛ Абрахам провів 19 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та трьома асистами.

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Таммі Абрахам Таммі Абрахам Челсі Челсі Англія
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