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Челсі та Тоттенхем націлились на Кесс'є

11:46 214 Читать на русском
Челсі та Тоттенхем націлились на Кесс'є
Франк Кесс'є / Серія А

Півзахисник Мілана Франк Кесс'є може перейти в Челсі або Тоттенхем.

Англійські гранди Челсі та Тоттенхем хочуть підписати хавбека Мілана Франка Кесс'є, повідомляє Tuttomercatoweb. Івуарієць може бути проданий до одного з них за 40 млн євро.

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Футболіст перебрався на Сан-Сіро влітку 2017 року з Аталанти і був одним із перших придбань Йонгхонга Лі, який пізніше продав сам клуб.

Тоттенхем та Челсі перебувають на 3 та 4 сходинці в турнірній таблиці АПЛ і мають всі шанси зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону.

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