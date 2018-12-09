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Челсі став першою командою, яка тричі обіграла Гвардіолу в матчі національного чемпіонату

8 грудня 22:40 183 Читать на русском
Челсі став першою командою, яка тричі обіграла Гвардіолу в матчі національного чемпіонату
Хосеп Гвардіола / соцмережі

Хосеп Гвардіола в статусі тренера вперше тричі поступився одній команді в національному чемпіонаті, якою став лондонський Челсі.

Челсі у матчі 16 туру АПЛ вдома переміг Манчестер Сіті (2:0). Таким чином, лондонська команда встановила унікальне досягнення.

Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ – як це було

Хосеп Гвардіола протягом тренерської кар'єри не програвав тричі одній команді в рамках національного чемпіонату. Саме "сині" перші змогли стільки разів засмутити іспанського фахівця. До цього він двічі програв лондонцям у сезоні 2016/17.

Манчестер Сіті після цієї поразки втратив 1 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, на яку вийшов Ліверпуль.

Англія16 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Манчестер Сіті: Субота 08 грудня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Манчестер Сіті
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