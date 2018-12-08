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Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ

18:34 378 Читать на русском
Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ
Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ

Стали відомі стартові склади Челсі та Манчестер Сіті, які зустрінуться у матчі 16 туру АПЛ на Стемфорд Брідж.

Матч Челсі – Манчестер Сіті розпочнеться о 19:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Челсі – Манчестер Сіті: прогноз на матч АПЛ

Мауріціо Саррі та Хосеп Гвардіола визначилися зі стартовими складами.

Челсі: Кепа, Аспілікуета, Рюдігер, Давід Луїс, Маркос Алонсо, Жоржінью, Канте, Ковачіч, Вілліан, Педро, Азар.

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Ляпорт, Делф, Фернандінью, Давід Сілва, Марез, Сане, Бернарду Сілва, Жезус.

Українець Олександр Зінченко у заявку на матч не потрапив.

Текстова онлайн-трансляція матчу доступна за посиланням.

Англія16 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Манчестер Сіті: Субота 08 грудня 2018

Челсі

live 45'
1 : 0
Манчестер Сіті
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