У 2011 році після перемоги Барселони над Шахтарем із рахунком 5:1 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Мірча Луческу і Разван Рац одночасно давали флеш-інтерв'ю. Під час бесіди з журналістами головний тренер "гірників" заявив, що Рац винен у двох пропущених м'ячах Шахтаря в цій зустрічі.

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"У мене виникло два бажання. Перше: взяти мікрофон і вдарити ним Луческу по голові. Я не жартую! Я досить імпульсивний. Другим бажанням було взяти мікрофон і надіти його йому на шию або, не знаю, вдарити його. Але це був імпульс, долі секунди. Я взяв себе в руки. Однак у той момент мені здавалося, що після таких слів це був кінець моєї кар'єри", – цитує Раца портал iamsport.ro.

Рац провів під керівництвом Луческу в Шахтарі 7 років і виграв Кубок УЄФА (2009).

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