Збірна Ротаня вийшла до фіналу у Франції / УАФ

Україна

Україна здолала Японію завдяки феєрії екс-бійця ТрО і Хланя – 11:1 приносять команді Ротаня фінал престижного турніру.

Маркевич залишається в Карпатах після зустрічі з керівництвом – відома посада Лупашка у Львові.

Олег Дулуб офіційно покинув ЛНЗ.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів прес-конференцію перед товариським поєдинком із збірною Молдови.

Маліновський здивував заявою щодо трансферу у Полісся – лідер Дженоа не відкидає свого повернення в УПЛ.

Товариські матчі

Польща після перемоги над Україною пережила кошмар – втрата Лєвандовскі і сюрреалістична травма ще одного форварда.

Чехія дотиснула Північну Македонію за допомогою двох пенальті – арбітр вдавався до допомоги VAR.

Аргентина обіграла Еквадор перед Копа Амеріка – Ді Марія завершив вишукану атаку.

Трансфери

Найбільше зацікавлення у трансфері Довбика виявляє сенсаційний клуб АПЛ, а Мілан не відступає.

Жирона може замінити Довбика екс-форвардом Барселони – клуби вже розпочали перемовини.

Забарного пропонують ПСЖ – українець в статусі найвигіднішого захисника АПЛ.