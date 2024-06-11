Головні новини 10 червня: тренерська відставка в УПЛ, майбутнє Маркевича, драма поляків перед Євро-2024
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 10 червня.
Україна
Україна здолала Японію завдяки феєрії екс-бійця ТрО і Хланя – 11:1 приносять команді Ротаня фінал престижного турніру.
Маркевич залишається в Карпатах після зустрічі з керівництвом – відома посада Лупашка у Львові.
Олег Дулуб офіційно покинув ЛНЗ.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів прес-конференцію перед товариським поєдинком із збірною Молдови.
Маліновський здивував заявою щодо трансферу у Полісся – лідер Дженоа не відкидає свого повернення в УПЛ.
Товариські матчі
Польща після перемоги над Україною пережила кошмар – втрата Лєвандовскі і сюрреалістична травма ще одного форварда.
Чехія дотиснула Північну Македонію за допомогою двох пенальті – арбітр вдавався до допомоги VAR.
Аргентина обіграла Еквадор перед Копа Амеріка – Ді Марія завершив вишукану атаку.
Трансфери
Найбільше зацікавлення у трансфері Довбика виявляє сенсаційний клуб АПЛ, а Мілан не відступає.
Жирона може замінити Довбика екс-форвардом Барселони – клуби вже розпочали перемовини.
Забарного пропонують ПСЖ – українець в статусі найвигіднішого захисника АПЛ.