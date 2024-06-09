Протягом останніх тижнів Тухель тривалий час вів переговори з представниками Манчестер Юнайтед стосовно заміни Еріка Тен Хага на Олд Траффорд. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, в якийсь момент німецький фахівець вирішив перервати процес переговорів і відмовитися від цієї роботи.

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Повідомляється, що Тухель вирішив зробити перерву і не очолювати цього літа жодну команду. Томас має намір трохи відпочити від роботи. Нагадаємо, що раніше він відмовився продовжувати контракт із Баварією, керівництво якої благало тренера залишитися.

Найближчим часом боси Манчестер Юнайтед ухвалять рішення про майбутнє Тен Хага.

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