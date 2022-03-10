Уряд Великобританії включив до санкційного списку ще сім російських мільярдерів. Серед них опинився Роман Абрамович, який не встиг продати Челсі. Клуб став заручником ситуації.

Абрамович не встиг продати Челсі – російський мільярдер потрапив під санкції Великобританії

Пропри те, що "сині" отримали спеціальну ліцензію для продовження футбольної діяльності, клубу доведеться дотримуватися низки обмежень. Зокрема, більше не буде продажу квитків. На матчі Челсі можуть потрапити лише власники сезонних абонементів та фани, які купили квитки до 10 березня.

Продаж атрибутики. Дозволено продавати товари, які виготовлені до 10 березня за умови, що прибуток не буде перерахований у клуб. Челсі не зможе отримати виплати від спонсорів – лише призові за участь у змаганнях та гроші від телетрансляторів.

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На трансферному ринку заборонені будь-які нові переходи та підписання нових контрактів з чинними гравцями. Челсі зможе отримувати кошти за трансфери та оренди, якщо угоди були укладені до 10 березня. Прибутки лондонці зможуть витрачати лише на виплату заробітної плати гравців та персоналу, видатки, пов'язані з лікуванням, транспортними витратами та ремонтом інфраструктури (окрім реконструкцій).

За таких умов складно уявити, що Челсі зможе залишитися топ-клубом, здатним боротися за перемогу в АПЛ та Лізі чемпіонів. Контракти низки гравців завершуються вже влітку. Ситуацію ускладнює те, що Абрамович уже не має можливості продати клуб. Не виключено, що ФІФА доведеться дозвіл гравцям безперешкодно іти в інші команди, адже Челсі не може отримувати гроші за оренди та трансфери від інших клубів.

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