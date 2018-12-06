Челсі повісив цінник на Фабрегаса

Хавбек "синіх" Сеск Фабрегас найближчим часом може покинути Лондон.

За інформацією SportMediaset, Мілан зацікавлений у послугах іспанця і запропонував за Фабрегаса 8 илн євро, проте отримав відмову. Челсі хоче продати Сеска за 12 млн євро.

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31-річний гравець у поточному сезоні зрідка з'являється на полі. Фабрегас зіграв 10 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти. Чинний контракт Сеска з Челсі діє до літа наступного року.

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