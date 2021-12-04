"Сині" прагнуть підписати новий контракт із воротарем, повідомляє Football Insider.

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Менеджмент лондонців задоволений рівнем Менді та хоче підвищити зарплату сенегальця. Челсі вже розпочав перемовини з представниками кіпера. За чинними умовами Менді заробляє орієнтовно 60 тисяч фунтів на тиждень. Розмір нового окладу наразі залишається таємницею.

До слова, в нинішньому сезоні Едуар Менді провів 19 матчів у всіх турнірах, 11 із них – "сухі".

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