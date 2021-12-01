Екс-захисник МЮ Патріс Евра не розуміє, чому сенегальця Едуара Менді з Челсі не визнали найкращим голкіпером 2021 року.

"Виграв Доннарумма, але як щодо Едуара Менді? А, точно, ми ж мавпи, граємо в Кубку Африки. Ніхто не шанує цей турнір.

Доннарумма прокоментував отримання нагороди найкращому голкіперу року

Як би там не було, це єдиний турнір, для якого футболістам доводиться залишати клуб на три тижні. Через це Африка завжди мала надто мало простору для маневру. Але все зміниться, все зміниться", – заявив Евра під час ефіру в Instagram.

Нагадаємо, Менді разом з Челсі виграв Лігу чемпіонів, натомість Доннарумма переконав титулом чемпіона Європи у складі збірної Італії.

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