"Синие" стремятся подписать новый контракт с вратарем, сообщает Football Insider.

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Менеджмент лондонцев доволен уровнем Менди и хочет повысить зарплату сенегальца. Челси уже начал переговоры с представителями кипера. По текущим условиям контракта Менди зарабатывает ориентировочно 60 тысяч фунтов в неделю. Размер нового оклада остается тайной.

К слову, в нынешнем сезоне Эдуар Менди провел 19 матчей во всех турнирах, 11 из них – "сухие".

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