Челсі обурений непотраплянням Азара в команду року АПЛ – у "синіх" переконливі аргументи

Челсі відреагував на результати голосування за символічну збірну сезону АПЛ за версією PFA .

"Еден Азар потрапив до списку шести футболістів, що претендують на нагороду найкращому гравцю року в АПЛ за версією PFA, однак, як оголосили сьогодні вранці, не був включений до складу символічної збірної турніру в сезоні-2018/19.

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Еден проводить видатний сезон, і його непотрапляння до збірної багато хто називає несподіванкою. І, звичайно, його статистика в цьому сезоні не могла говорити проти нього під час підрахунку голосів.

Азар проводить свій найкращий сезон в Прем'єр-лізі, якщо говорити про кількість голів та асистів, і насправді він є лідером за системою "гол + пас" (29 очок. – примітка) серед всіх гравців 20 клубів ліги.

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Йому залишилося забити один гол в останніх трьох матчах і він подолає свій особистий рекорд у 16 голів, встановлений в сезоні 2016/17. Його 13 гольових передач – це вже на 2 більше, ніж його минулий особистий рекорд в АПЛ, який був встановлений в першому сезоні гри за Челсі – 2012/13", – йдеться в повідомленні прес-служби Челсі.