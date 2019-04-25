Гонсало "Елвіс" Ігуаїн, Канте-Бетмен, або Як гравці Челсі "куражились" на вечірці Давіда Луїса

Захисник Челсі Давід Луїс організував гучну гулянку для своїх друзів та партнерів по команді на честь свого Дня народження.

Давіду Луїсу виповнилось 32 роки. Вже давно відомо, що бразильський оборонець дуже любить гучні вечірки та маскаради, тому скромно відсвяткувати цю подію в колі близьких – Давід не зміг.

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На честь свого Дня народження Луїс організував костюмовану вечірку, де гості були представлені у найнеочікуваніших образах.

Форвард Челсі Гонсало Ігуаїн перейшов у лондонський клуб лише взимку, а вже встиг тісно подружитись з Давідом. Аргентинець з'явився на святкування в костюмі Елвіса Преслі та навіть захотів показати свої вокальні здібності, але, здається, Гонсало переоцінив себе.

Ey vos @G_Higuain como se vuelve de esto? Jajajajaja Elvis te poseyó!!! pic.twitter.com/dFWBRKJdcM — Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) 23 квітня 2019 р.

Хавбек Челсі Н'Голо Канте має славу скромного хлопця, але на вечірці француз вирішив продемонструвати свою "темну сторону". Канте постав в образі Бетмена та позував на фото з... Мерлін Монро?

N'Golo Kanté dressed up as batman for David Luis' birthday.



The best thing you will see today...



rileythree#CFC pic.twitter.com/o9kGK5IZFu — The Sportsman (@TheSportsman) 24 квітня 2019 р.

Сам винуватець святкування одягнув екстравагантний костюм індіанця, і розважав своїх "зелених" друзів.

І на десерт танцювальний номер від Давіда Луїса та Гонсало Ігуаїна. Як вважаєте, Мауріціо Саррі оцінив би?