Челсі націлився на зірку Прімери – раніше його трансфер провалив Ліверпуль

Вінгер іспанського Вільяреала Семюель Чуквуезе потрапив до сфери зацікавлень лондонського Челсі.

"Сині" вивчають варіант із підписанням 21-річного півзахисника, повідомляє Goal.

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Чуквуезе став альтернативою вінгеру дортмундської Борусії Джейдону Санчо. Зірка "джмелів" – одна з найбажаніших цілей у найближче трансферне вікно, проте його перехід тягне за собою значні фінансові витрати. Натомість потенційний трансфер Чуквуезе може стати бюджетною опцією підсилення.

Щоправда, взимку Ліверпуль провалив спробу підписати одного з лідерів Вільяреала. "Жовта субмарина" вимагала від "червоних" сплатити клаусулу нігерійця у розмірі 100 млн євро.

У нинішньому сезоні Семюель Чуквуезе провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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