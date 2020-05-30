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Челси нацелился на звезду Примеры – раньше его трансфер провалил Ливерпуль

19:10 45 Читати українською
Челси нацелился на звезду Примеры – раньше его трансфер провалил Ливерпуль
Сэмюэль Чуквуэзе / ФК Вильярреал

Вингер испанского Вильярреала Сэмюэль Чуквуэзе попал в сферу интересов лондонского Челси.

"Синие" изучают вариант с подписанием 21-летнего полузащитника, сообщает Goal.

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Чуквуэзе стал альтернативой вингеру дортмундской Боруссии Джейдону Санчо. Звезда "шмелей" – одна из самых желанных целей в ближайшее трансферное окно, однако его переход влечет за собой значительные финансовые затраты. Зато потенциальный трансфер Чуквуэзе может стать бюджетной опцией усиления.

Правда, зимой Ливерпуль провалил попытку подписать одного из лидеров Вильярреала. "Желтая субмарина" требовала от "красных" оплатить клаусулу нигерийца в размере 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Сэмюэль Чуквуэзе провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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