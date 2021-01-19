Керівництво "синіх" розглядає варіант зі звільненням фахівця у разі поразки Лестеру, повідомляє TalkSport.

Лемпард назвав несподіваного претендента на чемпіонство АПЛ

Челсі здобув лише одну перемогу в останніх 4 турах АПЛ. Команда йде на сьомій сходинці АПЛ – явно не той результат, на який розраховували боси клубу після шалених літніх витрат. Якщо слабка серія продовжиться у грі з Лестером, то питання про звільнення Лемпарда стане значно гострішим.

Цікаво, що претендентом на тренерський місток Челсі називають керманича "лисів" Брендана Роджерса. Його команда зі значно скромнішими ресурсами йде третьою, випереджаючи лондонців на 6 очок.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто