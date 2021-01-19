Руководство "синих" рассматривает вариант с увольнением специалиста в случае поражения Лестеру, сообщает TalkSport.

Лэмпард назвал неожиданного претендента на чемпионство АПЛ

Челси одержал лишь одну победу в последних 4 турах АПЛ. Команда идет на седьмой строчке АПЛ – явно не тот результат, на который рассчитывали боссы клуба после огромных летних расходов. Если слабая серия продолжится в игре с Лестером, то вопрос об увольнении Лэмпарда станет значительно острее.

Интересно, что претендентом на тренерский мостик Челси называют рулевого "лисов" Брендана Роджерса. Его команда со значительно более скромными ресурсами идет третьей, опережая лондонцев на 6 очков.

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