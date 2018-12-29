Челсі може придбати лідера ПСВ Лосано в січні

Вінгер нідерландського ПСВ і збірної Мексики Ірвінг Лосано потрапив до сфери зацікавлень лондонського Челсі.

Лондонці зацікавлені в придбанні талановитого мексиканця, повідомляє Calciomercato.

Пулішіч влітку стане гравцем Челсі, – Bild

За інформацією видання, представники Челсі готові в січні зробити пропозицію щодо трансферу Лосано. Сума можливого трансферу наразі невідома, але, за чутками, контрактом вінгера з ПСВ передбачена клаусула. Виліт нідерландців із Ліги чемпіонів має спростити перемовини щодо відходу лідера клубу.

У сезоні 2018/19 Ірвінг Лосано провів 17 матчів в Ередивізі, в яких забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач.