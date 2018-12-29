toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ЮВЕНТУС - САМПДОРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Челсі може придбати лідера ПСВ Лосано в січні

15:26 173 Читать на русском
Челсі може придбати лідера ПСВ Лосано в січні
Ірвінг Лосано / Reuters

Вінгер нідерландського ПСВ і збірної Мексики Ірвінг Лосано потрапив до сфери зацікавлень лондонського Челсі.

Лондонці зацікавлені в придбанні талановитого мексиканця, повідомляє Calciomercato.

Пулішіч влітку стане гравцем Челсі, – Bild

За інформацією видання, представники Челсі готові в січні зробити пропозицію щодо трансферу Лосано. Сума можливого трансферу наразі невідома, але, за чутками, контрактом вінгера з ПСВ передбачена клаусула. Виліт нідерландців із Ліги чемпіонів має спростити перемовини щодо відходу лідера клубу.

У сезоні 2018/19 Ірвінг Лосано провів 17 матчів в Ередивізі, в яких забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

Теги
Трансфери Англія Челсі Челсі ПСВ ПСВ Ірвінг Лосано Ірвінг Лосано Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Роналду вперше з 2010 року забив менше 50 голів за рік
    Італія — 17:05663 Роналду вперше з 2010 року забив менше 50 голів за рік
1
год
:
32
хв
Ліверпуль
19:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук