Манчестер Юнайтед поїхав у гості до Челсі у 26 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Манчестер Юнайтед стартував о 18:30 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Челсі після зміни тренера видав 8-матчеву безпрограшну серію з двома пропущеними м'ячами. Томасу Тухелю швидко вдалося донести до футболістів свої ідеї – нова схема з трьома центрбеками реально працює.

"Пенсіонери" вже в цьому турі можуть повернутися в зону Ліги чемпіонів, але для цього потрібно обіграти Манчестер Юнайтед. Команда Уле Гуннара Сульшера за останній місяць втратила багато очок (не пройшла безслідно втрата Погба) і відпустила Сіті в чемпіонських перегонах.

Обидва наставники здивували стартовими складами. Тухель випускає на відповідальний матч з перших хвилин Чілвела та Зієша, які в нього дуже мало грали. Сульшер несподівано залишив у запасі Марсьяля, сформувавши атаку з Рашфорда, Грінвуда та Джеймса.

Стартові склади команд

Челсі: Менді – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер – Хадсон-Одой, Ковачіч, Канте, Чілвел – Зієш, Маунт – Жиру.

Запасні: Кепа, Джеймс, Зума, Емерсон, Алонсо, Жоржінью, Хаверц, Пулішіч, Вернер.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактоміней, Фред – Джеймс, Фернандеш, Рашфорд – Грінвуд.

Запасні: Хендерсон, Теллес, Байлі, Туанзебе, Вільямс, Матіч, ван де Беек, Діалло, Марсьяль.

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