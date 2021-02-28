Манчестер Юнайтед поехал в гости к Челси в 26 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Манчестер Юнайтед стартовал в 18:30 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Челси после смены тренера выдал 8-матчевую беспроигрышную серию с двумя пропущенными мячами. Томасу Тухелю быстро удалось донести футболистам свои идеи – новая схема с тремя центрбеками реально работает.

"Пенсионеры" уже в этом туре могли вернуться в зону Лиги чемпионов, но для этого нужно обыграть Манчестер Юнайтед. Команда Уле Гуннара Сульшер за последний месяц потеряла много очков (не прошла бесследно потеря Погба) и отпустила Сити в чемпионской гонке.

Оба наставника удивили стартовыми составами. Тухель выпускает на ответственный матч с первых минут Чилуэла и Зиеша, которые у него очень мало играли. Сульшер неожиданно оставил в запасе Марсьяля, сформировав атаку из Рашфорда, Гринвуда и Джеймса.

Стартовые составы команд

Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Хадсон-Одой, Ковачич, Канте, Чилуэл – Зиеш, Маунт – Жиру.

Запасные: Кепа, Джеймс, Зума, Эмерсон, Алонсо, Жоржиньо, Хаверц, Пулишич, Вернер.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Фред – Джеймс, Фернандеш, Рашфорд – Гринвуд.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Байли, Туанзебе, Уильямс, Матич, ван де Беек, Диалло, Марсьяль.

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