Челсі – Манчестер Юнайтед: перевтілення "червоних дияволів" та непереможний "Саррібол"

Гол Роса Барклі на останніх секундах гри врятував Челсі від першої поразки в АПЛ цього сезону.

Господарі поля активніше розпочали гру та мали чудовий шанс для взяття воріт. Азар заробив дуже перспективний штрафний у метрах вісімнадцяти від воріт, але Вілліан пробив суттєво вище воріт. Юнайтед відповів моментом Ромелу Лукаку, проте його удар головою також вийшов невлучним. Вже за кілька хвилин майстер-клас гри на другому поверсі для бельгійського форварда влаштував Рюдігер – Вілліан виконав подачу з кутового, а німецький центрбек виграв позиційну боротьбу в Погба та відправив м’яч у ворота Де Хеа.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

На початку другої половини гри шикарну нагоду мав Мората: іспанець, отримавши м’яч у штрафному суперника, розгорнувся та пробив з лівої, але удар вийшов не дуже сильним та з ним без проблем впорався Де Хеа. Гості в другому таймі сміливіше йшли вперед, адже рахунок команду Жозе Моурінью аж ніяк не влаштував, і дуже скоро зусилля "червоних дияволів" були винагороджені. Затяжна атака Юнайтед призвела до удару Мати, з яким впорався Кепа, але коли м’яч потрапив до Мартіаля, француз без проблем "розстріляв" ворота Челсі – 1:1. Ще за кілька хвилин Погба дальнім ударом намагався поцілити у дев’ятку воріт господарів, але трохи не влучив у ворота.

Моурінью хотів би бачити Азара в Манчестер Юнайтед

Підопічні Мауріціо Саррі могли знову вийти вперед після подачі зі штрафного, але м’яч після удару головою Давіда Луїса пройшов в кількох сантиметрах від стійки. "Аристократи" продовжували йти вперед, а Де Хеа продемонстрував фантастичну реакцію після потужного пострілу Канте у нижній кут воріт. Челсі активно йшов вперед, але був "відправлений у важкий нокдаун". Юнайтед провів блискучу контратаку: Мата віддав на Решфорда, той відкотив на Мартіаля, а французький форвард класно пробив прямо під стійку воріт Челсі – 1:2.

Саррі, намагаючись врятувати гру, кинув у бій Педро, Жиру та Барклі, і саме англійський хавбек допоміг "синім" уникнути поразки: удар Рюдігера прийшовся у стійку, але Барклі був першим на добиванні. Челсі продовжує бути непереможним в АПЛ цього сезону, а підопічні Жозе Моурінью не використовують свій шанс підтягнутися ближче до зони ЛЧ.

Класний перший тайм від Челсі та ще одне перевтілення МЮ

Підопічні Мауріціо Саррі провели дійсно якісну першу половину гри. Моментів для взяття воріт у "синіх" було небагато, але статус господарів поля не був простою формальністю – Челсі значно більше володів м’ячем, а точність передач у команди Саррі перевищувала 90%. У Манчестера в першому таймі мало що виходило, Погба виглядав жахливо, а Лукаку більшу частину часу проводив "на голодному пайку".

"З ним не буде трофеїв": Скоулз розкритикував Лукаку

Все дуже змінилося у таймі другому. "Червони дияволи" після перерви заграли значно організованіше та досить гостро атакували. Те, як Юнайтед заграв у другій половині гри, повністю руйнує домисли ЗМІ та експертів стосовно відносин між Моурінью та командою. На поле був Манчестер, гравці якого справді билися один за одного та за свого тренера, гості надійніше заграли в обороні, а Погба та Мата по-справжньому увімкнулися в гру та почали тероризувати оборону Челсі. Якби не Барклі, Жозе Моурінью купався б за цю гру в компліментах від британських ЗМІ.

Ефективність "аристократичного Сарріболу" та відвертий дефіцит висококласних нападників

Гра команди Мауріціо Саррі моментами викликає справжнє захоплення. Челсі грає збалансовано, очевидно, що кожен гравець "синіх" чітко розуміє свою роль у командному механізмі. Навіть Азар активно відпрацьовує в обороні та допомагає своїм партнерам знешкодити Решфорда, а Рюдігер окрім сильної гри в захисті ще й реалізовує свій потенціал бомбардира у чужому штрафному майданчику. Хоча, це, як то кажуть, не від хорошого життя, адже неозброєним оком видно те, що Челсі не вистачає справжнього голеадора і гра проти МЮ ще раз підкреслила цю проблему. Мората та Жиру грають дуже нестабільно, і схоже, що дуже скоро "аристократи" почнуть "трансферні полювання" на бомбардирів.

Челсі націлився на двох нападників Серії А – Мората ризикує покинути Стемфорд Брідж

Герой матчу

За підсумками 95 хвилин гри це звання мав би отримати Мартіаль або ж сам Моурінью, але все змінилося за одну хвилину. Рос Барклі став ідеальним "джокером" для Челсі та забив надзвичайно важливий м’яч. Так, конкуренти Челсі у боротьбі за золото мають можливість відірватися, але "сині" все ще залишаються непереможними в чемпіонаті. Окрім того, підопічні Саррі продемонстрували справжній характер, оговтавшись від "нокдауну імені Мартіаля", та змогли врятувати гру в той момент, коли Жозе Моурінью вже був готовий насолоджуватися успіхом на нечужому для себе Стемфорд Брідж.

АПЛ, 9 тур

Челсі – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голи: Рюдігер, 21, Барклі, 90+6 – Мартіаль, 55, 73