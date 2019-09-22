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Челсі – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

20:51 844 Читать на русском
Челсі – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Ліверпуль – 1:2 / ФК Челсі

Ліверпуль переміг Челсі в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Ліверпуль.

71’ Н'Голо Канте
 
Трент Александер-Арнольд 14’
Роберто Фірміно 30’
14’ Трент Александер-Арнольд
30’ Роберто Фірміно
71’ Н'Голо Канте

Лондонський Челсі приймав Ліверпуль у матчі 6 туру АПЛ. Мерсисайдці швидко відкрили рахунок зусиллями Александра-Арнольда, який реалізував штрафний. Пізніше арбітр скасував гол Сезара Аспілікуети через офсайд Мейсона Маунта, а потім захисник лондонців Андреас Крістенсен знову припустився результативної помилки, і Роберто Фірміно подвоїв перевагу гостей.

Ліверпуль обіграв Челсі завдяки ефектним стандартам і знову відірвався на чолі АПЛ

По перерві "сині" мали багато нагод, щоб відігратись, тоді як небезпека біля воріт Кепи була значно меншою. У підсумку, Н'Голо Канте продемонстрував своє вміння брати ініціативу на себе і відквитав 1 м'яч, а перед фінальним свистком Мейсон Маунт схибив із вбивчої позиції. У підсумку, Ліверпуль втримав переможний рахунок.

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Челсі - Ліверпуль Челсі Челсі Англія Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини
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