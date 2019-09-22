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Челси – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

20:54 238 Читати українською
Челси – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча
Челси – Ливерпуль – 1:2 / ФК Челси

Ливерпуль победил Челси в рамках 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Ливерпуль.

71’ Н'Голо Канте
 
Трент Александер-Арнольд 14’
Роберто Фирмино 30’
14’ Трент Александер-Арнольд
30’ Роберто Фирмино
71’ Н'Голо Канте

Лондонский Челси принимал Ливерпуль в матче 6 тура АПЛ. Мерсисайдцы быстро открыли счет усилиями Александра-Арнольда, который реализовал штрафной. Позже арбитр отменил гол Сезара Аспиликуэты из-за офсайда Мейсона Маунта, а затем защитник лондонцев Андреас Кристенсен снова допустил результативную ошибку, и Фирмино удвоил преимущество гостей.

Ливерпуль обыграл Челси благодаря эффектным стандартам и снова оторвался во главе АПЛ

После перерыва "синие" имели много возможностей, чтобы отыграться, тогда как опасность у ворот Кепы была значительно меньше. В итоге, Н`Голо Канте продемонстрировал свое умение брать инициативу на себя и отыграл 1 мяч, а перед финальным свистком Мейсон Маунт промахнулся с убойной позиции. В итоге, Ливерпуль удержал победный счет.

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