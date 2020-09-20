Юрген Клопп і Френк Лемпард перед стартом сезону підігріли атмосферу цього матчу. Німецький фахівець вколов Челсі за величезні літні трати, а наставник "синіх" у відповідь пригадав, що Ліверпуль також недешево скупив свій переможний склад.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам

Обидві команди успішно розпочали чемпіонат: Ліверпуль у результативному матчі перестріляв Лідс, а Челсі здобув важку перемогу над Брайтоном. Лемпард сьогодні знову довірив місце в старті двом новачкам Вернеру та Хаверцу. При цьому Кай отримав роль "фальшивої дев'ятки", а Тімо вийшов на лівому фланзі.

Команди обережно розпочали поєдинок – першого небезпечного удару вболівальникам довелося чекати довгенько. Кепа вирішив додати вогню і побіг з воріт на перехоплення. До м'яча іспанський голкіпер не встиг, але партнери підстрахували – Салах викочував на порожні ворота під удар Фірміно.

Ліверпуль діяв активніше і поступово нарощував перевагу. Гості почали регулярно доправляти м'яч у чужий штрафний майданчик, однак оборона "синіх" все нейтралізовувала. Челсі намагався відповідати швидкими випадами, яким, щоправда, бракувало гостроти. Вернер протягнув м'яч через центр і акуратно цілив у кут, але трішки не влучив. Через кілька хвилин Тімо дивом не забив з пасу Хаверца (нехай там і був офсайд).

Ключовий епізод трапився наприкінці першого тайму, коли Хендерсон вирізав класний пас на Мане. Крістенсен фатальними обіймами не пустив сенегальця до м'яча та побачив перед собою червону картку. Челсі залишився в меншості на цілий тайм.

Френк Лемпард у спробах зберегти баланс зняв з гри Хаверца та випустив Томорі. Юрген Клопп відповів, додавши креативу в центр поля – замість Хендерсона вийшов Тьягу Алькантара, який приєднався до клубу лише два дні тому.

Ліверпуль на старті другого тайму затиснув Челсі у штрафному майданчику та забив швидкий гол. Відмінна комбінація справа – Фірміно обігрався з Салахом і накинув на голову Мане, а той легко розстріляв ворота. Ще через 4 хвилини Садьйо оформив дубль, скориставшись подарунком Кепи (баск провалився під пресингом).

Дикий фейл Кепи та дубль Мане у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 0:2

Ліверпуль домінував, а Челсі на якийсь час взагалі зник з поля. Лише через 20 хвилин господарі нагадали про себе дальнім ударом Маунта – над поперечиною. Примарні надії на інтригу з'явилися, коли Вернер зліва забіг у штрафний майданчик і підставився під фол Тьягу. Арбітр призначив пенальті, але Жоржінью його не реалізував – Аліссон потягнув фірмовий удар капітана Челсі.

До фінального свистка Челсі створив ще пару напівмоментів, однак бодай скоротити відставання не зумів (Аліссон взяв непоганий удар Абрахама). Ліверпуль, граючи у більшості, все контролював і спокійно довів справу до перемоги (Мане і Салах ледь не влаштували розгром). Мерсисайдці з 6 очками приєдналися до Арсенала, Евертона та Крістал Пелас на вершині турнірної таблиці.