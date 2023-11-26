В субботу, 25 ноября, 15-летний Франческо Камарда впервые сыграл за Милан и стал самым молодым футболистом в истории Серии А. На молодежном уровне нападающий забил более 400 голов, а теперь получил шанс и в первой команде.

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Впрочем, "россонери" рискуют потерять своего главного таланта. На юного бомбардира претендуют английские гранды – Ливерпуль, Манчестер Сити и Челси, сообщает 90min.

Милан уже пообещал 15-летнему Камарде центральную роль в будущем проекте, но пока от итальянцев ничего не зависит. Дело в том, что до марта, когда ему исполнится 16 лет, футболист не имеет права подписывать профессиональный контракт. Ситуацией настроены воспользоваться английские клубы, что очень беспокоит Милан.

Ливерпуль, Ман Сити и Челси уже общались с семьей Камарды, пытаясь убедить переехать в Англию. Пока игрок и его семья живут в Милане.

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