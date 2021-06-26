Реал вже визначився з трансферними пріоритетами на найближчі сезони.

Мадридський гранд відклав питання нового центрфорварда на літо 2022-го, інформує AS. У поточне ж вікно Флорентіно Перес зробить все можливе для підписання Кіліана Мбаппе.

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Через рік омріяним варіантом Реала буде Ерлінг Холанд, за якого розпочнеться серйозна боротьба. Одним з конкурентів "вершкових" точно стане Баварія. Чемпіони Німеччини бачать у зірці Борусії Д ідеальну заміну 32-річному Роберту Лєвандовскі. Цікаво, що поляк може знадобитися Реалу, якщо мадридці зазнають невдачі з Холандом.

Додамо, що в минулому сезоні Бундесліги Лєвандовскі провів 29 матчів, відзначився 41 голом та 7 асистами. Статистика Холанда – 28 матчів, 27 голів і 8 асистів.

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