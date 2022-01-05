“Канте та Сілва отримали позитивні тести на коронавірус.

"Невакцинованим гравцям потрібно скоротити зарплати", – Капелло

Це велика втрата для нас, тому що це важливі гравці. Ми отримали останню інформацію сьогодні вранці, тому це був виклик", – цитує Тухеля офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Челсі приймає Тоттенхем в рамках півфіналу Кубка англійської ліги. В АПЛ Челсі втримує другу сходинку, Тоттенхем розташувався на 6-му місці у турнірній таблиці.

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