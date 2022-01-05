Челсі втратив двох ключових гравців
22:10 - Читать на русском
Головний тренер Челсі Томас Тухель повідомив прикрі новини від медперсоналу "синіх".
“Канте та Сілва отримали позитивні тести на коронавірус.
"Невакцинованим гравцям потрібно скоротити зарплати", – Капелло
Це велика втрата для нас, тому що це важливі гравці. Ми отримали останню інформацію сьогодні вранці, тому це був виклик", – цитує Тухеля офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Челсі приймає Тоттенхем в рамках півфіналу Кубка англійської ліги. В АПЛ Челсі втримує другу сходинку, Тоттенхем розташувався на 6-му місці у турнірній таблиці.
Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter