Мудрик разом з Енцо Фернандесом та Бадіашилем опинився у стартовому складі Челсі на гру з Фулхемом. Ініціативою заволодіти не вдавалось жодній зі сторін. Лише ближче до перерви Хаверц мав два класних моменти, але спочатку не зміг в дотик замкнути простріл Маунта, а потім влучив у стійку, перекидаючи голкіпера.

Мудрик провалив дебют за Челсі на Стемфорд Брідж – багатомільйонних дебютантів обламали екс-гравці Шахтаря і Ко

На другий тайм Мудрик вже не вийшов, але і без українця моментів не стало більше. Мітровіч ледь не забив з центру поля, але Кепа встиг повернутись на ворота. Челсі ледь не вирвав перемогу завдяки Фофана, але Тім Рім виніс м'яч, який мав залітати у ворота. В підсумку – заслужені нулі на табло.