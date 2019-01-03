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Челсі – Саутгемптон: Фабрегас провів 500-й матч за англійський клуб

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Челсі – Саутгемптон: Фабрегас провів 500-й матч за англійський клуб
Сеск Фабрегас / Фото: ФК Челсі

Матч 21-го туру АПЛ проти Саутгемптона став для Фабрегаса ювілейним.

У матчі 21-го туру АПЛ Челсі зіграв внічию з Саутгемптоном.

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Півзахисник "синіх" Франсеск Фабрегас вийшов в основному складі і був замінений на 68-й хвилині зустрічі.

Для іспанця цей матч став 500-м за англійські клуби у всіх турнірах, повідомляє Opta.

Фабрегас виступає за Челсі з 2014 року. Раніше в АПЛ він грав за лондонський Арсенал. У поточному сезоні він взяв участь у 6 матчах, результативними діями не відзначався.

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Челсі - Саутгемптон: Середа 02 січня 2019

Челсі
Матч завершено
0 : 0
Саутгемптон
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Англія Челсі Челсі Челсі - Саутгемптон Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас
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