Челсі несподівано не зміг обіграти Саутгемптон, Манчестер Юнайтед впевнено здолав Ньюкасл: 21 тур АПЛ, матчі середи

Челсі у важкому матчі здолав Саутгемптон, Хаддерсфілд та Бернлі не виявили сильнішого. Про ці та інші матчі АПЛ читайте на Футбол 24.
Чемпіонат Англії 2018/19, 21 тур
Челсі – Саутгемптон – 0:0
Вулверхемптон – Крістал Пелас – 0:2
Гол: Айю, 82, Мілівоєвіч, 90+4 (пен)
Вест Хем – Брайтон – 2:2
Голи: Арнаутовіч, 66, 68 – Стівенс, 57, Даффі, 58
Хаддерсфілд – Бернлі – 1:2
Голи: Муньє, 33 – Вуд, 40, Барнс, 73
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 0:2
Голи: Лукаку, 64, Рашфорд, 80
Борнмут – Уотфорд – 3:3
Голи: Аке, 34, Вілсон, 37, Фрейзер, 40 – Діні, 14, 27, Сема, 38
Хаддерсфілд та Бернлі обмінялись голами після середини першого тайму, але наприкінці поєдинку Бернлі вирвав перемогу. У матчі між Челсі та Саутгемптона голів забито не було.
Крістал Пелас на останніх хвилинах гри вирвав перемогу у Вулверхемптона, а Вест Хем Ярмоленка відігрався з 2:0 у матчі проти Брайтона та вирвав нічию.
Відтак, після цих матчів Челсі залишився на 4 місці, Вулверхемптон опускається на 9 сходинку, Вест Хем піднявся на 10 позицію, Брайтон та Крістал Пелас посідають 13 та 14 місця відповідно, Бернлі – 16-й, а Хаддерсфілд замикає турнірну таблицю АПЛ.
У інших матчах Манчестер Юнайтед впевнено переміг Ньюкасл забивши 2 голи у другому таймі, а борнмут та Уотфорд влаштували "перестрілку" у першому таймі, забивши на двох 6 голів. Матч завершився з рахунком 3:3.
Після 21 туру Манчестер Юнайтед посідає 6 місце, Уотфорд піднімається на 8 сходинку, Борнмут – 12-ий, а Ньюкасл на 15-ій позиції.