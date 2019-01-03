Челсі несподівано не зміг обіграти Саутгемптон, Манчестер Юнайтед впевнено здолав Ньюкасл: 21 тур АПЛ, матчі середи

Челсі у важкому матчі здолав Саутгемптон, Хаддерсфілд та Бернлі не виявили сильнішого. Про ці та інші матчі АПЛ читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2018/19, 21 тур

Челсі – Саутгемптон – 0:0

Вулверхемптон – Крістал Пелас – 0:2

Гол: Айю, 82, Мілівоєвіч, 90+4 (пен)

Вест Хем – Брайтон – 2:2

Голи: Арнаутовіч, 66, 68 – Стівенс, 57, Даффі, 58

Хаддерсфілд – Бернлі – 1:2

Голи: Муньє, 33 – Вуд, 40, Барнс, 73

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Лукаку, 64, Рашфорд, 80

Борнмут – Уотфорд – 3:3

Голи: Аке, 34, Вілсон, 37, Фрейзер, 40 – Діні, 14, 27, Сема, 38

Хаддерсфілд та Бернлі обмінялись голами після середини першого тайму, але наприкінці поєдинку Бернлі вирвав перемогу. У матчі між Челсі та Саутгемптона голів забито не було.

Крістал Пелас на останніх хвилинах гри вирвав перемогу у Вулверхемптона, а Вест Хем Ярмоленка відігрався з 2:0 у матчі проти Брайтона та вирвав нічию.

Відтак, після цих матчів Челсі залишився на 4 місці, Вулверхемптон опускається на 9 сходинку, Вест Хем піднявся на 10 позицію, Брайтон та Крістал Пелас посідають 13 та 14 місця відповідно, Бернлі – 16-й, а Хаддерсфілд замикає турнірну таблицю АПЛ.

У інших матчах Манчестер Юнайтед впевнено переміг Ньюкасл забивши 2 голи у другому таймі, а борнмут та Уотфорд влаштували "перестрілку" у першому таймі, забивши на двох 6 голів. Матч завершився з рахунком 3:3.

Після 21 туру Манчестер Юнайтед посідає 6 місце, Уотфорд піднімається на 8 сходинку, Борнмут – 12-ий, а Ньюкасл на 15-ій позиції.