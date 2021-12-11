Челсі – Лідс – 3:2 – відео голів та огляд матчу
11 грудня 22:56 - Читать на русском
Челсі приймав Лідс в рамках 16-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
42’ Мейсон Маунт
58’ Жоржінью
90+4’ Жоржінью
Рафінья 26’
Джо Гелхардт 83’
26’ Рафінья
42’ Мейсон Маунт
58’ Жоржінью
83’ Джо Гелхардт
90+4’ Жоржінью
Челсі у запеклій перестрілці з 5-ма забитими м'ячами обіграв Лідс.
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Результативності зустрічі додав арбітр, який призначив за гру три пенальті (2 для підопічних Тухеля), які були успішно реалізовані. Лондонці мали кращий вигляд протягом усього матчу, тому рахунок цілком закономірний.
Після 16-ти турів АПЛ підопічні Б'єлси розташувались на 15-й сходинці, Челсі – 3-й.
Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді, МЮ виграв у другому матчі з Рангніком
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