Челси в ожесточенной перестрелке с 5 забитыми мячами обыграл Лидс.

Челси на пороге кадровой катастрофы – истекают контракты 4 основных защитников

Результативности встрече добавил арбитр, назначивший за игру три пенальти (2 для подопечных Тухеля), которые были успешно реализованы. Лондонцы выглядели лучше на протяжении всего матча, поэтому счет вполне закономерен.

После 16-ти туров АПЛ подопечные Бьелсы расположились на 15-й строчке, Челси – 3-й.

Челси благодаря двум пенальти победил Лидс, Ливерпуль одолел Джеррарда на Энфилде, МЮ выиграл второй матч с Рангником