Челсі приймав Крістал Пелас в рамках стартового туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Чинний тріумфатор Ліги чемпіонів не помітив Крістал Пелас, відзначившись трьома голами без відповіді.

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Підопічні Патріка Вієйра не змогли завдати жодного удару у першій половині гри. За Челсі забивали Алонсо, Пулішіч та 22-річний талант Чалоба. Тімо Вернер традиційно провів на полі весь матч без забитих м'ячів.

У наступному турі Челсі зустрінеться у ще одному лондонському дербі з Арсеналом.

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