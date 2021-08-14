Челси принимал Кристал Пэлас в рамках стартового тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Действующий триумфатор Лиги чемпионов не заметил Кристал Пэлас, отметившись тремя голами без ответа.

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Подопечные Патрика Виейра не смогли нанести ни одного удара в первой половине игры. За Челси забивали Алонсо, Пулишич и 22-летний талант Чалоба. Тимо Вернер традиционно провел на поле весь матч без забитых мячей.

В следующем туре Челси встретится в еще одном лондонском дерби с Арсеналом.

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