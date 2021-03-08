У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі впевнено переграв ліверпульський Евертон. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Для перемоги "синім" вистачило по одному забитому м'ячу в кожному з таймів. В обох випадках не обійшлося без допомоги "ірисок".

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На 31-й хвилині оборонець Евертона Бен Годфрі невдало підставив ногу під удар Кая Хаверца після прострілу Алонсо й відправив м'яч повз Пікфорда. Натомість у середині другої половини голкіпер мерсисайдців завалив того ж Хаверца після вривання у штрафний майданчик, а Жоржінью впевнено реалізував одинадцятиметровий.

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