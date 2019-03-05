Челсі – Динамо: матч буде обслуговувати арбітр, який вилучав Ярмоленка

Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо.

УЄФА назвав бригаду арбітрів на матч 1/8 фіналу Ліги Європи Челсі – Динамо.

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Головним арбітром буде 40-річний Славко Вінчіч. На лініях йому допомагатимуть Томаж Кланчнік та Андраж Ковачіч. Додаткові рефері – Раді Обреновіч і Нейц Кайтазовіч. Четвертий арбітр – Грега Кордеж.

Зазначимо, що раніше цей рефері вже обслуговував виїзний матч Динамо проти Генгама у Лізі Європи, в якому кияни перемогли з рахунком 2:1. У тому поєдинку були вилучені Андрій Ярмоленко та Юнес Беланда.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок відбудеться на Стемфорд Брідж 7 березня , матч-відповідь кияни проведуть вдома 14 березня.

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