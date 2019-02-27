Челсі – Динамо: квитки для вболівальників киян коштують 25 фунтів

Лондонський Челсі виділив квитки для прихильників Динамо, які планують підтримати команду в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Вболівальники Динамо можуть придбати квитки на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі, який відбудеться 7 березня у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

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Ціна квитка на гостьовий сектор складає 25 фунтів. Оплата здійснюється у британській валюті, а придбати квитки можна придбати з 27 лютого по 1 березня, а також 4 та 5 березня, інформує офіційний сайт киян.

В одні руки можна придбати не більше 3-х квитків. При собі необхідно мати посвідчення особи на кожну перепустку. У першу чергу квитки продаватимуться у Києві (в офісі фан-клубу Динамо на Грушевського), а також у Лондоні напередодні матчу. Про час та місце реалізації перепусток в Англії київський клуб обіцяє повідомити додатково.

До слова, вже розпочалася реалізація квитків і на матч-відповідь Динамо – Челсі, який пройде 14 березня.