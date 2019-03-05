Челси – Динамо: матч будет обслуживать арбитр, который удалял Ярмоленко

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Динамо.

УЕФА назвал бригаду арбитров на матч 1/8 финала Лиги Европы Челси – Динамо.

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Главным арбитром будет 40-летний Славко Винчич. На линиях ему будут помогать Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Дополнительные рефери – Раде Обренович и Нейц Кайтазович. Четвертый арбитр – Грега Кордеж.

Отметим, что ранее этот рефери уже обслуживал матч выездной Динамо против Генгама в Лиге Европы, в котором киевляне победили со счетом 2:1. В той встрече были удалены Андрей Ярмоленко и Юнес Беланда.

Напомним, Динамо встретится с Челси в 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок состоится на Стэмфорд Бридж 7 марта, ответный матч киевляне проведут дома 14 марта.

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