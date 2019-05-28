Челсі – Арсенал: прес-конференція Унаї Емері перед фіналом Ліги Європи

Головний тренер Арсенала Унаї Емері поділився очікуваннями напередодні фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Проблема з уболівальниками? Це не від мене залежить. За Суперкубок УЄФА ми грали з Барселоною у Тбілісі, коли я керував Севільєю. Прийняте рішення грати в Баку, і я ставлюся з повагою до нього. Звичайно, хотілося, щоб якомога більше вболівальників змогли приїхати з Англії. Але це трохи складно. Велика відстань.

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Ми знаємо, що і за Арсенал, і за Челсі вболівають по всьому світу. Будуть вболівальники з Азербайджану та інших близьких країн. Стадіон буде заповнений.

Я можу багато говорити про Петера Чеха. Він – великий професіонал, велика людина, чудовий гравець. Він завершує кар'єру в Арсеналі. Постараємося, щоб він завершив її з трофеєм. Я його дуже сильно поважаю. Він заслуговує на це. Про це говорить його кар'єра. Не знаю, чи буде він завтра в стартовому складі. Я поки не вирішив.

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Це великий виклик для нас. Виграти титул – наша мета. Всі гравці відчувають відповідальність. Думаю, що ми пройшли хороший шлях до фіналу. Хочемо виграти титул і потрапити в Лігу чемпіонів.

Після реформи УЄФА в фіналі Ліги Європи грають великі команди. І зараз, і в минулому році. Ліга Європи дуже сильно прогресує під керівництвом УЄФА. Те, що переможець отримує путівку в Лігу чемпіонів, – це важливий показник. Крім цього, в провідних чемпіонатах не всі сильні команди потрапляють до четвірки найкращих. Вони грають в Лізі Європи, тому турнір став сильнішим. Команди грають в ньому на повну силу.

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Я не думаю, що боротьба за вихід в ЛЧ дає нам додаткову психологічну перевагу над Челсі. Вони вигравали Лігу Європи під керівництвом Рафаеля Бенітеса, але тоді це не давало путівку в ЛЧ. Всі команди в першу чергу думають про титул і тільки потім про щось інше", – цитує Емері прес-служба УЄФА.