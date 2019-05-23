Фанати Арсенала створили петицію з вимогою перенести фінал Ліги Європи на Уемблі

Вболівальники Арсенала обурені тим, що півзахисник "канонірів" Генріх Мхітарян не зможе взяти участь у фіналі Ліги Європи в Баку і запропонували свою альтернативу.

Петиція, створена фанатом Арсенала, закликає вболівальників "канонірів" та Челсі підписатись заради перенесення фіналу Ліги Європи з Баку на Уемблі, передає TheSun.

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"На додаток до численних і безпрецедентних логістичних питань, які перешкоджали більшості вболівальників як Арсенала, так і Челсі взяти участь у фіналі Ліги Європи, рішення УЄФА про проведення матчу в Баку, Азербайджан, змушує вірменського півзахисника "канонірів" Генріха Мхітарян залишиться поза складом команди через конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Таким чином, УЄФА надає перевагу прибутку замість якості футболу та безпеки гравців. І хоча на перший погляд це здається неможливим, ця петиція закликає УЄФА визнати нечесним своє рішення, а також перенести фінал Ліги Європи з Баку на стадіон Уемблі в Лондоні.

Підписуючи цю петицію, демонструєте свій знак солідарності з шанувальниками Арсенала та Челсі, Генріхом Мхітаряном і самою грою Футбол", – йдеться у петиції.

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