toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Гравцям Аренала заборонили підтримати Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи – відома причина

18:44 417 Читать на русском
Гравцям Аренала заборонили підтримати Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи – відома причина
Генріх Мхітарян з партнерами / Reuters

УЄФА попередив лондонський Арсенал про можливі санкції за публічну підтримку Генріха Мхітаряна.

Гравці Арсенала не зможуть провести акцію на підтримку Мхітаряна перед фіналом ЛЕ в Баку через правила УЄФА, інформує Daily Mail.

Чеферін не став на захист Мхітаряна щодо відмови гравця їхати на фінал Ліги Європи в Баку

Джерела у футбольному союзі підтвердили, що будь-які подібні дії заборонені правилами. Будь-яка форма, яку надягають футболісти, повинна бути узгоджена, а в організації не підтримують дану акцію. Гравці лондонського клубу хотіли висловити підтримку вірменському хавбеку, вийшовши на розминку перед зустріччю в майках з його прізвищем на спині.

"Мхітарян сам винен у тому, що пропустить фінал", – міністр молоді та спорту Азербайджану

Нагадаємо, Генріх Мхітарян не зможе взяти участі в матчі проти Челсі через політичний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

blog_ava
Дніпро, який ми втратили
15:05
6751
Теги
Ліга Європи Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
29
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук