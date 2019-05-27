Гравцям Аренала заборонили підтримати Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи – відома причина

УЄФА попередив лондонський Арсенал про можливі санкції за публічну підтримку Генріха Мхітаряна.

Гравці Арсенала не зможуть провести акцію на підтримку Мхітаряна перед фіналом ЛЕ в Баку через правила УЄФА, інформує Daily Mail.

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Джерела у футбольному союзі підтвердили, що будь-які подібні дії заборонені правилами. Будь-яка форма, яку надягають футболісти, повинна бути узгоджена, а в організації не підтримують дану акцію. Гравці лондонського клубу хотіли висловити підтримку вірменському хавбеку, вийшовши на розминку перед зустріччю в майках з його прізвищем на спині.

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Нагадаємо, Генріх Мхітарян не зможе взяти участі в матчі проти Челсі через політичний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.