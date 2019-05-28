Челси – Арсенал: пресс-конференция Унаи Эмери перед финалом Лиги Европы

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился ожиданиями накануне финала Лиги Европы против Челси.

"Проблема с болельщиками? Это не от меня зависит. За Суперкубок УЕФА мы играли с Барселоной в Тбилиси, когда я руководил Севильей. Принято решение играть в Баку, и я отношусь с уважением к нему. Конечно, хотелось, чтобы как можно больше болельщиков смогли приехать из Англии. Но это немного сложно. Большое расстояние.

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Мы знаем, что и за Арсенал, и за Челси болеют по всему миру. Будут болельщики из Азербайджана и других близких стран. Стадион будет заполнен.

Я могу много говорить о Петре Чеха. Он –большой профессионал, большой человек, замечательный игрок. Он завершает карьеру в Арсенале. Постараемся, чтобы он завершил ее с трофеем. Я его очень сильно уважаю. Он заслуживает этого. Об этом говорит его карьера. Не знаю, будет ли он завтра в стартовом составе. Я пока не решил.

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Это большой вызов для нас. Выиграть титул – наша цель. Все игроки чувствуют ответственность. Думаю, что мы прошли хороший путь к финалу. Хотим выиграть титул и попасть в Лигу чемпионов.

После реформы УЕФА в финале Лиги Европы играют большие команды. И сейчас, и в прошлом году. Лига Европы очень сильно прогрессирует под руководством УЕФА. То, что победитель получает путевку в Лигу чемпионов, – это важный показатель. Кроме этого, в ведущих чемпионатах не все сильные команды попадают в четверку лучших. Они играют в Лиге Европы, поэтому турнир стал сильнее. Команды играют в нем в полную силу.

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Я не думаю, что борьба за выход в ЛЧ дает нам дополнительное психологическое преимущество перед Челси. Они выигрывали Лигу Европы под руководством Рафаэля Бенитеса, но тогда это не давало путевку в ЛЧ. Все команды в первую очередь думают о титуле и только потом о другом", – цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.