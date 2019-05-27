Челсі – Арсенал: прогноз на фінал Ліги Європи 2018/19

Челсі та Арсенал зіграють у фіналі Ліги Європи 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Челсі – Арсенал розпочнеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у місті Баку (Азербайджан). Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

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Челсі – Арсенал: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи 2018/19

Експерти букмекера BWin віддають перевагу Челсі. Коефіцієнт на перемогу команди Мауріціо Саррі в основний час – 2,40, тоді як тріумф Арсенала оцінюється у 3,00. Коефіцієнт на нічию – 3,30. На те, що Челсі здобуде Кубок Ліги Європи в екстра-таймі чи серії пенальті, приймають ставки з коефіцієнтом 1,67, тоді як перемогу "канонірів" оцінюють у 2,15.

Фахівці контори William Hill приблизно такої ж думки. Перемога Челсі в основний час оцінюється у 2,40 Арсенала – у 3,00. Нічия – 3,30. Підсумковий успіх "синіх" оцінили у 1,67, команди Емері – 2,10.

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Нагадаємо, у півфіналі Арсенал вибив з Ліги Європи Валенсію, а Челсі пройшов Айнтрахт. До слова, в 1/8 фіналу жертвою Челсі стало київське Динамо, яке програло лондонцям 0:8 за підсумками двох матчів (0:3 у Лондоні та 0:5 у Києві).